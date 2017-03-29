Обувь и сумки из ЮАР – тандем экзотики и качества

Выставка «Мосшуз» – это всегда приятные открытия для специалистов, которые первыми получают возможность увидеть новые разработки индустрии обувной моды!

Среди таких производителей обуви и аксессуаров мартовской выставки Мосшуз-2017 можно было отметить компанию Babatunde Styles (бренд – Babatunde) . Эта небольшая компания ставит перед собой далеко идущие планы по выходу на рынки других стран со своей продукцией – сумками, шляпами, зонтами. Изделия выполняются вручную и имеют уникальный дизайн.

Настоящую экзотику Африки в каждой детали обуви и сумок бренда HAMETHOP оценили по достоинству байеры магазинов России. Производитель уделяет особое внимание аутентичному дизайну кожаных обуви и сумок.

JENSEN BELTS – компания с 60-летним опытом, предлагающая модные высококачественные сумки и ремни из кожи. Уникальный дизайн, следование мировым тенденциям моды – всё это отражается в продукции именитого бренда, которые стали востребованы во многих странах мира.

Gim Green – это новый для россиян бренд обуви для активного отдыха. За 30 лет стабильной деятельности производителю удалось усовершенствовать свои товары, выйти на абсолютно новый уровень качества изготовляемых товаров.

Особый интерес на выставке «Мосшуз» вызвала продукция компании Luli Pulani. Это производитель роскошной брендовой обуви из экзотических видов кожи. Вообще, в экспозиции ЮАР можно было увидеть довольно много изделий из экзотической кожи (крокодила, питона, страуса). Оригинальную продукцию привезли на выставку также компании VANA, VIA LA MODA (превосходные аксессуары и сумки) из экзотических видов кожи. Сырье подвергается специальной выделке, что позволяет полностью сохранить эластичность и природную фактуру кожи.

Выставка «Мосшуз» в очередной раз удивила и порадовала представителей торговых организаций. И, возможно, уже скоро в Москве, Санкт-Петербурге и других городах можно будет увидеть модниц с необычными сумками и в привлекающих внимание туфлях.