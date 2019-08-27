Обувь MBT осень-2019

Встречаем осень с новыми моделями от MBT

В сезоне осень-2019 компания MBT продолжает совершенствовать полюбившиеся покупателям хиты и предлагает новые оригинальные модели.

Применяя современные технологии производства, инновационные материалы и придерживаясь при этом своих традиций MBT из года в год выпускает комфортную обувь для жизни и различных активностей.

Разрабатывая коллекцию осень-2019, дизайнеры учитывали модные цвета сезона и включили в нее оттенки синего, красного, бордо и зеленого.

Прогулочные слипоны Rome 100 уже своим названием словно намекают на увлекательное путешествие. Благодаря дышащей ткани и пружинящей подошве в них можно бесконечно долго гулять и осматривать достопримечательности, не чувствуя усталости в ногах. Модель представлена в четырех цветовых решениях.

Для повседневной носки, пробежек и легких тренировок созданы кроссовки Gadi. Задник мягкий, не натирает стопу, но при этом усилен широкой эластичной резинкой. В женской модели Gadi дизайнеры воплотили необычное цветовое сочетание – синий с пудровым. Можно миксовать со светлыми и темными нарядами.

Яркая осенняя новинка кроссовки Colorado X – обновленная версия хитовых Colorado. Модель подойдет для прогулок, скандинавской ходьбы и бега в городе или по пересеченной местности (трейлу). По сравнению с предшественником Colorado X выполнены из более плотной, но очень мягкой сетчатой ткани. Бордовый, синий, черный, голубой и зеленый – цветовая гамма этой модели на любой вкус!

Защитят ноги в дождливую погоду черные мужские кроссовки Simba. Модель разработана таким образом, чтобы в ней было комфортно и на прогулке в парке и в походе по пересеченной местности.

Справиться с марафонской дистанцией помогут беговые кроссовки Zee. Толстая подошва с тремя зонами с различной плотностью дает амортизацию и улучшает работу стопы, снимая излишнюю нагрузку. В копилку цветовых решений Zee добавилось трендовое сочетание оттенков серого и лимонного.

Год рождения MBT – 1996. Компания специализируется на выпуске обуви с физиологической подошвой, которая снимает нагрузку с позвоночника, разгружает спину и суставы. С 2016 года MBT выпускает кроссовки для бега. Ряд моделей рекомендован Американской ассоциацией подологов (APMA).

Обувь МВТ продается в более чем 30 странах мира в 1000 мультибрендовых и более 50 монобрендовых магазанах. Адреса магазинов, а также коллекции и новости бренда доступны на сайте mbtshoes.ru.