Обувь ручной работы «Mr. Bob» - искусство элегантности на стыке классики и трендов

Вещи ручной работы всегда вызывают у людей больше интереса, чем конвейерное «бездушное» производство. И носятся с бОльшим удовольствием, и уровень доверия к их качеству гораздо выше. Особенно это ценится в обуви, ведь именно от нее зависит здоровье ног и гармоничность образа в целом. Правильно подобранная обувь создает ощущение уверенности и во все времена остается символом успешности мужчины.

В 2017 году Бабкен Арутюнян создал бренд обуви ручной работы «Mr.Bob». Креативный амбициозный дизайнер еще с детства учился пошиву у деда и отца, и сумел превратить семейное дело в неотъемлемую часть собственной жизни. Человек, видящий искусство в своем бизнесе, с большой внимательностью подходит и к чужим предпочтениям.

«Mr.Bob» в первую очередь готов предоставить индивидуальные услуги пошива. Обувь, созданная с учетом особенностей стопы, гораздо комфортнее. С ноги клиента снимаются мерки любым удобным способом - с помощью выездного специалиста или дистанционно. Далее мастера приступают к созданию колодки, примерочного макета, и после в течение двух недель работают над новой стильной парой. Готовый заказ может отправиться в любую точку мира. Воплощаются любые фантазии клиентов. Кто-то нуждается в повседневной обуви, кто-то в парадной... В любом случае, пожелания будут учтены и исполнены. Можно даже самому почувствовать себя дизайнером и заказать максимально необычную обувь с собственным принтом - этому способствует ручная покраска. Разнообразные рисунки очень выгодно смотрятся на натуральных материалах из Англии, Италии и Франции.

Два плотных слоя кожи не пропускают воду, поэтому обувь будет не только красивой, но и практичной. Долговечность позволит оставаться в стильном образе не один сезон и, конечно, хорошо сэкономить. Чем старше становится обувь, созданная в классических традициях, тем дороже и эффектнее она смотрится. А пожизненная гарантия, являющаяся неоспоримой чертой ответственности за качество, станет приятным бонусом ко всему вышеперечисленному.

Помимо индивидуальных заказов "Mr.Bob" предлагает уже созданный дизайнерский каталог. Официальные и практичные туфли «Дерби», ассоциирующиеся с гордой английской аристократией, ботинки «Чукка» в универсальном стиле casual или же яркие удобные «Хайкеры», набирающие популярность среди столичных модников многих стран – абсолютно разная обувь на все случаи жизни, которая ни в одном из них не останется незамеченной, как и ее обладатель.

Время не стоит на месте, но сочетание классики и трендов будет актуально всегда. Как и тот факт, что человека статусного встречают по обуви. Поэтому уже сейчас стоит сделать выбор в пользу разумных вложений в собственную индивидуальность.

Текст: Мария Нестеренко.