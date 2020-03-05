RALF RINGER представляет новую рекламную кампанию с участием актеров Екатерины Вилковой и Ильи Любимова

Лицами российского обувного бренда RALF RINGER в сезоне Весна-Лето 2020 году стала дружная семья актеров — Илья Любимов и Екатерина Вилкова, а также их дети Петр и Павла.

Екатерина Вилкова: «RALF RINGER — комфортная обувь на каждый день, при этом она еще и долгоиграющая: ее можно носить из сезона в сезон. Радует и ассортимент детской обуви. В нем есть маленькие копии взрослой! Здорово, что можно легко подчеркнуть единый семейный стиль!».

Илья Любимов: «Обувь RALF RINGER удобная и качественная, а модельный ряд мужской коллекции приятно удивляет!».

Новая рекламная кампания с участием звездной семьи обращает внимание на ключевые модели весенне-летней коллекции и отражает основные ценности бренда – это поддержка семейных традиций, забота о близких.

В коллекции представлены современные модели с использованием передовых технологий. Это ультралёгкие лоферы в женской коллекции, мужские кроссовки с усиленным протектором для большей устойчивости и детские кроссовки на трехцветной амортизирующей подошве. Ключевые модели женской линии RALF RINGER — офисные туфли в базовых тонах, комфортные лоферы, женственные босоножки и всегда актуальные кеды. Мужская часть коллекции также имеет свой «золотой стандарт» — стильные броги, удобные мокасины, кеды с выраженным протектором, классические туфли и модные кроссовки. Для детей RALF RINGER подготовил массу приятных сюрпризов – разнообразные модели с актуальными яркими принтами, в которых маленькие модники будут чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня!

Рекламную кампанию бренда RALF RINGER и актеров Екатерины Вилковой и Ильи Любимова можно будет оценить уже с марта 2020 на сайте https://ralf.ru/ и официальных страницах в социальных сетях.