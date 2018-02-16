Обувной бренд RESPECT представил коллекцию весна-лето 2018

8 февраля в стильном интерьере O2 LOUNGE состоялась презентация коллекции обуви Respect SS2018, которая традиционно объединила в себе тренды сезона и высокое качество по доступной цене. Модельеры бренда рассказали о модных тенденциях, отраженных в коллекции, и must-have моделях. Вниманию гостей были представлены туфли и ботильоны в стиле 70-х на широком декорированном каблуке, элегантные лодочки в сине-зелёном оттенке и в цвете «розовый тауп», ботинки с яркими шнурками и открытые туфли с акварельным принтом на низком квадратном каблуке. Для моделей на устойчивом каблуке были выбраны актуальные пудровые оттенки – «nude» и мятный. Маленький секрет этой коллекции – нежный цветочный принт на внутренней части туфельки.