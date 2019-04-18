Обворожительный аромат Lui Jo Milano

Словно самая яркая звезда на полночном небосводе, девушка Liu Jo Milano всегда в центре внимания и неизменно приковывает к себе восхищенные взгляды. Уверенная в собственной неотразимости, она словно вдохновенная муза, играя, увлекает Вас в свою волшебную Вселенную. Liu Jo Milano подчеркивает ее магнетическую красоту, окутывая ароматической вуалью, легкой, словно сияющая звездная пыль Млечного Пути.

Liu Jo олицетворение дерзкой игры роскошного и безупречного total-look в стиле “Made in Italy”. Новый аромат виртуозно передает этот подход, ведь он способен воплотить гламурный миланский образ на языке парфюмерных аккордов.

Его насыщенная и жизнерадостная композиция обыгрывает гармонию трех основных ингредиентов: искрящегося мандарина, лесного ореха и теплого ветивера. Аромат раскрывается освежающими цитрусовыми нотами сочного мандарина и пикантного апельсина, превознося их словно дар уверенной и всепоглощающей женственности. Деликатный кремовый аккорд лесного ореха вторит чарующей и бодрящей симфонии цветков апельсина, создавая глубокое и насыщенное цветочное сердце. В финале вкрадчивая ваниль и изысканные бобы тонка выступают в унисон с утонченным ветивером и роскошным пачули.

Liu Jo Milano был создан парфюмером Майей Лерно (Maïa Lernout), которая известна своими непревзойденными знаниями натуральных материалов и отличается изысканным и современным подходом к творчеству. Этим ароматом Лерно призывает возвысить завораживающее сияние женственности, очаровательной и уверенной в себе.

Liu Jo Milano – словно ода, созданная женщиной только для женщин!