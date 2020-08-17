Очарование итальянских фуд-маркетов: новая осенняя коллекция от Coccinelle

В наступающем сезоне любимые модели получат новый облик, благодаря эклектичным деталям в виде отделки в богемном стиле.

Классическая Arlettis украшена изысканным плетением из кожаной тесьмы и имеет два отделения: заднее закрывается на молнию, а переднее оснащено фирменной металлической застежкой. Благодаря ручке и съемному кожаному ремню её можно носить в руке, на плече или как кросс-боди.

Модель Joy сочетает в себе все ингредиенты идеального шопера для воскресного похода на рынок и не только: непринужденный силуэт, вместительные размеры, натуральная тисненая кожа и изящная деталь в виде кожаного банта, — она воплощает в себе стремление к естественности. Сумка легко складывается, поэтому ее можно поместить в чемодан и возить с собой, куда бы вы ни отправились.

Функциональная Anais — это удобная бодибэг в форме банана, выполненная из мягкой кожи. На плечевом ремне сумки расположены люверсы, которые поддерживают музыкальную тему, вдохновившую дизайнеров.

Камера-бэг Beat станет прекрасным дополнением к любому образу — это невероятно прпктичный и вместительный аксессуар. С внешней стороны модели находится карман с новой застежкой в форме медиатора, чтобы ваши личные вещи были в целости и сохранности, осталось выбрать подходящий вам размер.