Очередное пополнение в портфеле LVMH

В данный момент люксовый конгломерат ведет переговоры о запуске нового бренда с Рианной.

Набив руку во время сотрудничества (отметим – очень успешного!) с маркой Puma, Рианна запустила собственный бренд нижнего белья, а также косметическую линию. Однако этого звезде мало, в данный момент она и холдинг LVMH ведут переговоры о создании нового бренда под именем исполнительницы. Если верить информации издания WWD, дело уже решено в пользу Рианны, а французская компания приглашает для участия в проекте бывших сотрудников домов Louis Vuitton и Celine. Похоже, что история получится красивая и масштабная.