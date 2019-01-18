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Артем Кузелев

Очередное пополнение в портфеле LVMH

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  • 18 Января 201910:40
Сюжеты: LVMH, Rihanna (Рианна)

В данный момент люксовый конгломерат ведет переговоры о запуске нового бренда с Рианной.

Набив руку во время сотрудничества (отметим – очень успешного!) с маркой Puma, Рианна запустила собственный бренд нижнего белья, а также косметическую линию. Однако этого звезде мало, в данный момент она и холдинг LVMH ведут переговоры о создании нового бренда под именем исполнительницы. Если верить информации издания WWD, дело уже решено в пользу Рианны, а французская компания приглашает для участия в проекте бывших сотрудников домов Louis Vuitton и Celine. Похоже, что история получится красивая и масштабная.

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