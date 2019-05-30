Очередное шоу Chanel Metiers d’Art пройдет в Париже

Французский дом моды покажет традиционную ремесленную коллекцию на родине.

В этом году руководство французского дома решило отказаться от выездного шоу Chanel Metiers d’Art. Межсезонная ремесленная коллекция будет представлена в родном Париже и обещает стать одним из главных предновогодних событий мира моды. Это станет полноценным дебютом Виржини Виар в качестве креативного директора Chanel, коллекция будет полностью разработана ею. Состоится показ 5 декабря, но точная его локация пока неизвестна.