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Артем Кузелев

Очередной фотобук от дома Gucci

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  • 26 Ноября 201810:50
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды и документалист Мартин Парр выпустили фотоальбом, посвященный новой круизной коллекции марки.

Итальянский дом моды Gucci выпустил еще одну книгу фотографий, над созданием которой Алессандро Микеле трудился вместе с известным британским документалистом Мартином Парром. Альбом под названием World (The Price of Love) посвящен круизной коллекции марки будущего года, но представляет собой настоящую коллекционную редкость. С 29 ноября издание появится в продаже в флорентийском пространстве Gucci Garden, нью-йоркском магазине Gucci Wooster Store и на сайте издательства Idea. Однако приобрести книгу будет не так-то просто: фотобук вышел ограниченным тиражом в тысячу экземпляров.

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