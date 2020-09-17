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Артем Кузелев

Очередной показ Chanel Metiers d’Art пройдет в долине Луары

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  • 17 Сентября 202022:13
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды объявил дату и локацию шоу.

Виржини Виар и дом Chanel представят шоу Metiers d’Art 1 декабря 2020 года. Показ состоится в Замке Шенонсо, который называют самой известной достопримечательностью долины реки Луары. Во французской компании отмечают, что если ситуация вокруг коронавируса не будет усугубляться, дефиле пройдет в привычном формате в присутствии гостей.

Также в Chanel рассказали, что 6 октября дом в традиционном формате представит коллекцию сезона весна-лето 2021. Шоу в рамках Недели моды в Париже, пройдет в Гран-Пале.

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