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Артем Кузелев

Очередной показ Chanel пройдет в Москве!

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  • 17 Мая 201813:36
Сюжеты: Chanel

В российской столице парижский дом моды проведет повторное шоу Metiers d’Art.

Коллекция Metiers d’Art уже была представлена полгода назад. В начале декабря парижский дом Chanel провел модное шоу в Гамбурге, в здании Эльбской филармонии. Повторный показ коллекции состоится в Москве 31 мая в 69 павильоне ВДНХ. Дефиле станет самым модным событием ближайших месяцев.

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