Очередной показ Chanel пройдет в Москве!

В российской столице парижский дом моды проведет повторное шоу Metiers d’Art.
Коллекция Metiers d’Art уже была представлена полгода назад. В начале декабря парижский дом Chanel провел модное шоу в Гамбурге, в здании Эльбской филармонии. Повторный показ коллекции состоится в Москве 31 мая в 69 павильоне ВДНХ. Дефиле станет самым модным событием ближайших месяцев.
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