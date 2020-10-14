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Артем Кузелев

Очередной сезон ярмарки Pitti Uomo пройдет в традиционном формате

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  • 14 Октября 202022:52
Сюжеты: Pitti Uomo

Организаторы объявили даты проведения мероприятия и рассказали о некоторых изменениях в регламенте выставки.

Ярмарка Pitti Uomo возвращается к привычному формату и пройдет в режиме реального времени с 12 по 14 января 2021 года. Однако мероприятие во Флоренции станет немного короче и займет три дня. При этом организаторы обещают продлить время работы выставки с 9.00 до 19.00 и с 9.00 до 18.00 в финальный день. В официальном релизе генеральный директор Pitti Immagine Рафаэлло Наполеоне сообщил: «Создание физического салона, который соблюдает новые правила и защищает здоровье каждого, является нашей главной целью, а также необходимой предпосылкой для возвращения к нормальной жизни». Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности и правил социального дистанцирования.

 
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