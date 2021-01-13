Очередную коллекцию проекта Moncler Genius представят в сентябре

Презентация новой коллекции мультикультурного проекта Moncler Genius состоится в Китае. Событие примет формат серии трансляций, что, по-мнению организаторов, отражает «период быстрых изменений и ускорения времени».

В пресс-релизе марки Moncler говорится: «Это прилив энергии. Китай снова стал чрезвычайно жизнеспособной страной и продолжает процветать с новыми идеями и ярко выраженным интересом к моде. Так что это идеальная стартовая площадка для глобального мероприятия, нацеленного на всеобщий охват и восстановление чувства связи и единения».

Имена дизайнеров, которые будут работать над новыми коллекциями проекта, станут известны позднее. Ранее Moncler уже сотрудничали с Джонатаном Андерсоном, Пьерпаоло Пиччоли, Симон Роша, Мэттью Уильямсом и Ричардом Куинном.