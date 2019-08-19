Очередные кадровые перемены в Conde Nast

Следом за новостью о назначении Анны Винтур на новую должность издательский дом рассказал о переменах в руководстве компании.
Роджер Линч, которые недавно занял в издательстве пост главного исполнительного директора, продолжает совершенствовать состав руководства компании. Следом за назначении Анны Винтур на должность глобального консультанта по контенту стало известно, что до конца года свои рабочие места в Conde Nast освободят глава департамента финансов Дэвид Гейтнер и руководитель HR-отдела Джоанн Мюррей. Сам же Линч возьмет на себя их обязанности.
Вольфганг Блау теперь будет не просто президентом международной редакции Conde Nast, но и примет обязанности главного операционного директора. Глобальным директором по доходам и президентом по доходам в США назначена Памела Друкер Манн. Главе направления Conde Nast Entertainment Орену Катцеффу также расширили полномочия, теперь он будет осуществлять контроль над глобальным бизнесом компании.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.