Очередные кадровые перемены в Conde Nast

Следом за новостью о назначении Анны Винтур на новую должность издательский дом рассказал о переменах в руководстве компании.

Роджер Линч, которые недавно занял в издательстве пост главного исполнительного директора, продолжает совершенствовать состав руководства компании. Следом за назначении Анны Винтур на должность глобального консультанта по контенту стало известно, что до конца года свои рабочие места в Conde Nast освободят глава департамента финансов Дэвид Гейтнер и руководитель HR-отдела Джоанн Мюррей. Сам же Линч возьмет на себя их обязанности.

Вольфганг Блау теперь будет не просто президентом международной редакции Conde Nast, но и примет обязанности главного операционного директора. Глобальным директором по доходам и президентом по доходам в США назначена Памела Друкер Манн. Главе направления Conde Nast Entertainment Орену Катцеффу также расширили полномочия, теперь он будет осуществлять контроль над глобальным бизнесом компании.