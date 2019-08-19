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Артем Кузелев

Очередные кадровые перемены в Conde Nast

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  • 19 Августа 201921:10

Следом за новостью о назначении Анны Винтур на новую должность издательский дом рассказал о переменах в руководстве компании.

Роджер Линч, которые недавно занял в издательстве пост главного исполнительного директора, продолжает совершенствовать состав руководства компании. Следом за назначении Анны Винтур на должность глобального консультанта по контенту стало известно, что до конца года свои рабочие места в Conde Nast освободят глава департамента финансов Дэвид Гейтнер и руководитель HR-отдела Джоанн Мюррей. Сам же Линч возьмет на себя их обязанности.

Вольфганг Блау теперь будет не просто президентом международной редакции Conde Nast, но и примет обязанности главного операционного директора. Глобальным директором по доходам и президентом по доходам в США назначена Памела Друкер Манн. Главе направления Conde Nast Entertainment Орену Катцеффу также расширили полномочия, теперь он будет осуществлять контроль над глобальным бизнесом компании.

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