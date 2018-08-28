Очередные кадровые перестановки в доме Lanvin

Руководство парижской марки назвало имя нового генерального директора компании.

Принадлежащий теперь китайской компании Fosun, парижский дом моды Lanvin продолжает проводить кадровые перестановки. На днях марка объявила о назначении нового генерального директора, которым стал Жан-Филипп Хеккет, ранее занимавший пост глобального генерального директора бренда Sandro. С назначением руководство Lanvin связывает будущие позитивные перемены, «первоочередной из которых, безусловно, является возвращение творчества». В данный момент марка находится в поисках и нового креативного директора.