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Артем Кузелев

Очередные кадровые перестановки в доме Lanvin

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  • 28 Августа 201814:33
Сюжеты: Lanvin

Руководство парижской марки назвало имя нового генерального директора компании.

Принадлежащий теперь китайской компании Fosun, парижский дом моды Lanvin продолжает проводить кадровые перестановки. На днях марка объявила о назначении нового генерального директора, которым стал Жан-Филипп Хеккет, ранее занимавший пост глобального генерального директора бренда Sandro. С назначением руководство Lanvin связывает будущие позитивные перемены, «первоочередной из которых, безусловно, является возвращение творчества». В данный момент марка находится в поисках и нового креативного директора.

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