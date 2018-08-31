Очередные перестановки в российском Forbes

После выхода номера со спорным рейтингом самых влиятельных персон в России журнал объявил о значительных переменах.

Первым сюрпризом стала новость о том, что медиагруппа ACMG решила продать издание. Теперь владельцем российской версии Forbes является бизнесмен Магомед Мусаев. Кроме того, издателем журнала вновь назначена Наталия Гандурина, а и. о. главного редактора – вновь Николай Мазурин. Последним же известием, связанным с Forbes стало назначение Николя Ускова на должность редакционного директора. Ранее журналист занимал пост главного редактора журнала и расстался с ним довольно громко.