Очищение кожи – неотъемлемая часть ухода за лицом и телом

Ни для кого не секрет, что процедуры домашнего и салонного ухода не возымеют должного эффекта, если будет нарушена технология, неотъемлемая часть которой - очищение. Очищение кожи – самый важный этап ухода. Это не только устранение загрязнений, но и усиление действия дальнейших процедур. Заботясь об очищении кожи лица, не стоит забывать и о теле, которое тоже нуждается во внимании.
Представляем очищающие новинки домашнего ухода от компании Aravia.
Мусс очищающий для тела с антицеллюлитным комплексом Fitness Bubble Cleanser, 160 мл, ARAVIA Organic
Очищающий мусс содержит комплекс липолитических экстрактов и уже на стадии очищения запускает борьбу с лишним весом и целлюлитом.
Кофеин, экстракты фукуса и зеленого кофе стимулируют расщепление жира, уменьшают проявление целлюлита.
Гель алоэ активно увлажняет кожу и насыщает ее витаминами.
Мягкая воздушная пена нежно обволакивает кожу и создает эффект микромассажа, ускоряя микроциркуляцию. Мусс не требует смывания водой, достаточно протереть кожу влажной салфеткой. Не содержит SLS.
Показания к применению:
• Очищение кожи тела перед процедурами
• Подготовка кожи к дальнейшему уходу
• Все программы ухода за телом
https://shop.aravia-prof.ru/aravia_organic/ochishchenie_tela/muss_ochishchayushchiy_dlya_tela_s_antitsellyulitnym_kompleksom_fitness_bubble_cleanser_160_ml_aravi/?sphrase_id=385222
Цена: 480 р.
Энзимная пудра для умывания с экстрактом овса Soft Enzyme Powder, 150 мл, ARAVIA Laboratories
Мягкая воздушная энзимная пудра для комфортного умывания без пересушивания кожи. При контакте с водой превращается в легкую пенку, деликатно очищает поры, остатки макияжа и излишки кожного сала, не нарушая гидролипидный барьер. Ферменты папайи обновляют верхний слой эпидермиса, устраняют шелушение и уменьшают комедоны. Экстракт овса успокаивает и смягчает кожу, снижает неблагоприятное воздействие проточной воды. Средство подходит для ежедневного применения, благодаря мягкой формуле и нежной текстуре, не раздражает даже чувствительную кожу. Не оставляет сухости и чувства стянутости после умывания. Пудра усиливает действие дальнейшего ухода, выравнивает цвет лица, оставляет ощущение гладкой фарфоровой кожи.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Мягкая формула подходит даже для чувствительной кожи
Не пересушивает кожу и не оставляет стянутости
Является альтернативой скрабам
ДЕЙСТВИЕ:
Эффективно очищает и отшелушивает
Уменьшает комедоны и устраняет шелушение
Оставляет ощущение гладкости
https://shop.aravia-prof.ru/aravia_laboratories/ukhod_za_litsom_L/ochishchenie/enzimnaya_pudra_dlya_umyvaniya_s_ekstraktom_ovsa_soft_enzyme_powder_150_ml_aravia_laboratories/?sphrase_id=385496
Цена: 1010 руб.
Энзимная пудра для умывания с РНА-кислотами Renew Enzyme Powder, 150 мл, ARAVIA Laboratories
Обновляющая энзимная пудра для глубокого очищения и борьбы с возрастными изменениями кожи. Микрочастицы пудры при контакте с водой превращаются в легкую воздушную пенку, очищая поры, остатки макияжа и излишки кожного сала. Энзимы папайи отшелушивают ороговевшие клетки эпидермиса, растворяют белковые загрязнения, способствуют ускоренному клеточному обновлению. Органичная коже глюконовая РНА-кислота обладает высокой антиоксидантной активностью, ускоряет регенерацию, повышает эластичность кожи, предотвращает появление морщин. Пудра усиливает действие дальнейшего ухода, выравнивает микрорельеф, оставляет ощущение мягкой и бархатистой кожи.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Антивозрастная формула
Дополнительно усилена РНА-кислотой
2 в 1: глубокое очищение и легкий пилинг
Делает кожу мягкой и бархатистой
ДЕЙСТВИЕ:
Эффективно очищает и отшелушивает
Ускоряет регенерацию клеток
Обеспечивает антиоксидантную защиту
Смягчает и выравнивает кожу
Замедляет процесс старения клеток
https://shop.aravia-prof.ru/aravia_laboratories/ukhod_za_litsom_L/ochishchenie/enzimnaya_pudra_dlya_umyvaniya_s_rna_kislotami_renew_enzyme_powder_150_ml_aravia_laboratories/?sphrase_id=385496
Цена: 1010 руб.
Не забывайте, что уход должен быть систематическим и многоэтапным, и тогда кожа лица и тела долго будет радовать и Вас, и окружающих свежестью и красотой.
Фотографии: Малинина Анна
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