Очищение кожи – неотъемлемая часть ухода за лицом и телом

Ни для кого не секрет, что процедуры домашнего и салонного ухода не возымеют должного эффекта, если будет нарушена технология, неотъемлемая часть которой - очищение. Очищение кожи – самый важный этап ухода. Это не только устранение загрязнений, но и усиление действия дальнейших процедур. Заботясь об очищении кожи лица, не стоит забывать и о теле, которое тоже нуждается во внимании.

Представляем очищающие новинки домашнего ухода от компании Aravia.

Мусс очищающий для тела с антицеллюлитным комплексом Fitness Bubble Cleanser, 160 мл, ARAVIA Organic

Очищающий мусс содержит комплекс липолитических экстрактов и уже на стадии очищения запускает борьбу с лишним весом и целлюлитом.

Кофеин, экстракты фукуса и зеленого кофе стимулируют расщепление жира, уменьшают проявление целлюлита.

Гель алоэ активно увлажняет кожу и насыщает ее витаминами.

Мягкая воздушная пена нежно обволакивает кожу и создает эффект микромассажа, ускоряя микроциркуляцию. Мусс не требует смывания водой, достаточно протереть кожу влажной салфеткой. Не содержит SLS.

Показания к применению:

• Очищение кожи тела перед процедурами

• Подготовка кожи к дальнейшему уходу

• Все программы ухода за телом

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_organic/ochishchenie_tela/muss_ochishchayushchiy_dlya_tela_s_antitsellyulitnym_kompleksom_fitness_bubble_cleanser_160_ml_aravi/?sphrase_id=385222

Цена: 480 р.

Энзимная пудра для умывания с экстрактом овса Soft Enzyme Powder, 150 мл, ARAVIA Laboratories

Мягкая воздушная энзимная пудра для комфортного умывания без пересушивания кожи. При контакте с водой превращается в легкую пенку, деликатно очищает поры, остатки макияжа и излишки кожного сала, не нарушая гидролипидный барьер. Ферменты папайи обновляют верхний слой эпидермиса, устраняют шелушение и уменьшают комедоны. Экстракт овса успокаивает и смягчает кожу, снижает неблагоприятное воздействие проточной воды. Средство подходит для ежедневного применения, благодаря мягкой формуле и нежной текстуре, не раздражает даже чувствительную кожу. Не оставляет сухости и чувства стянутости после умывания. Пудра усиливает действие дальнейшего ухода, выравнивает цвет лица, оставляет ощущение гладкой фарфоровой кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мягкая формула подходит даже для чувствительной кожи

Не пересушивает кожу и не оставляет стянутости

Является альтернативой скрабам

ДЕЙСТВИЕ:

Эффективно очищает и отшелушивает

Уменьшает комедоны и устраняет шелушение

Оставляет ощущение гладкости

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_laboratories/ukhod_za_litsom_L/ochishchenie/enzimnaya_pudra_dlya_umyvaniya_s_ekstraktom_ovsa_soft_enzyme_powder_150_ml_aravia_laboratories/?sphrase_id=385496

Цена: 1010 руб.

Энзимная пудра для умывания с РНА-кислотами Renew Enzyme Powder, 150 мл, ARAVIA Laboratories

Обновляющая энзимная пудра для глубокого очищения и борьбы с возрастными изменениями кожи. Микрочастицы пудры при контакте с водой превращаются в легкую воздушную пенку, очищая поры, остатки макияжа и излишки кожного сала. Энзимы папайи отшелушивают ороговевшие клетки эпидермиса, растворяют белковые загрязнения, способствуют ускоренному клеточному обновлению. Органичная коже глюконовая РНА-кислота обладает высокой антиоксидантной активностью, ускоряет регенерацию, повышает эластичность кожи, предотвращает появление морщин. Пудра усиливает действие дальнейшего ухода, выравнивает микрорельеф, оставляет ощущение мягкой и бархатистой кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Антивозрастная формула

Дополнительно усилена РНА-кислотой

2 в 1: глубокое очищение и легкий пилинг

Делает кожу мягкой и бархатистой

ДЕЙСТВИЕ:

Эффективно очищает и отшелушивает

Ускоряет регенерацию клеток

Обеспечивает антиоксидантную защиту

Смягчает и выравнивает кожу

Замедляет процесс старения клеток

https://shop.aravia-prof.ru/aravia_laboratories/ukhod_za_litsom_L/ochishchenie/enzimnaya_pudra_dlya_umyvaniya_s_rna_kislotami_renew_enzyme_powder_150_ml_aravia_laboratories/?sphrase_id=385496

Цена: 1010 руб.

Не забывайте, что уход должен быть систематическим и многоэтапным, и тогда кожа лица и тела долго будет радовать и Вас, и окружающих свежестью и красотой.

Фотографии: Малинина Анна