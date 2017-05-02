Ода комбинезону. Почему он всегда в тренде

Сегодня предмет изначально рабочей одежды снова вошел в активную стадию тренда. И вариантов расцветок и форм этой удобной и красивой одежды невероятное количество.

История комбинезона продолжается уже несколько столетий. Первое официальное его упоминание в качестве повседневной одежды мы встречаем в письме Екатерины Великой, которая рассказывает, как придумала замечательно удобный костюмчик для своего внука. С тех пор триумфальное шествие комбинезона непрерывно продолжается. Сначала в качестве рабочей одежды, а в конце 20 века – как одежды модной. Широкие и облегающие фигуру, с корсетным или рубашечным верхом, похожие на вечерние платья и совсем спортивного вида. Американки в середине 80-х любовно назвали латексный комбинезон Женщины-кошки - catsuit – одежда кошки. Ну как еще лучше описать одежду, облегающую фигуру и не стесняющую движений?

Единственной проблемой комбинезона, также как и блузки-боди, является его очень специфическая посадка на фигуру. Почти невозможно подобрать в продаже комбинезон, который бы хорошо сидел. Только широкие и ультра-трикотажные модели не имеют этой проблемы. Индивидуальный пошив в хорошем ателье с уточняющими примерками – самое простое решение. В этом случае открываются бесконечные просторы творчеству, потому-что в выборе моделей при индивидуальном пошиве нет границ для фантазии. Нужно определиться со стилевым направлением, выбрать ткань и –творить… В ателье DressTheatre Couture под руководством дизайнера Доры Бланк про комбинезоны знают все. Ведь они могут быть не только удобной и красивой одеждой, но и максимально функциональной. Не зря ведь первоначальное использование комбинезона было в качестве одежды рабочей и спортивной.