МЕГА Белая Дача представляет новую кампанию "Одеваем на все сто!" С 12 сентября по 31 октября не упустите возможность выиграть главный приз — шоппинг на 100 тысяч рублей с профессиональным стилистом Marie Claire.

В рамках акции перед журналистами модных изданий выступил генеральный директор ООО «МЕГА Белая Дача» Люк Роланд Виктор Мужель. Также состоялась лекция "Dress-code для представителей СМИ" и индивидуальные консультации от стилиста Marie Claire Ирины Самойлюк.

Стать участником осеннего конкурса очень просто:

— совершить в течение дня покупки в любых магазинах МЕГИ Белая Дача на общую сумму от 5 тысяч рублей;

— зарегистрировать чеки в приложении МЕГА в разделе MEGA Friends;

— получить код для розыгрыша!

Все призы акции будут разыграны в Instagram. Кому достанется главный приз, узнаем 1 ноября после 16 часов. А до ноября каждую пятницу МЕГА определяет других победителей: еженедельным призом станут подарочные карты ИКЕА на 10 тысяч рублей.

Подробнее об условиях акции и других приятных сюрпризах для участников можно узнать на сайте и в аккаунтах в социальных сетях. Например, первые четыре тысячи конкурсантов получат купон MEGA Friends на стильную холщовую сумку от ИКЕА. Различные подарки для участников осеннего шоппинг-марафона подготовили и другие партнеры МЕГИ: Osteria Mario, Akhmadullina Dreams, Strellson, Westland, Lauf!, Кокос и Мир, Эстель Адони.

В период действия акции МЕГА ждёт всех друзей на онлайн-консультациях с экспертом в мире моды и стиля. Консультации будут проходить с четверга по воскресенье. Стилист поможет желающим составить гармоничный образ для различных мероприятий и порекомендует актуальные способы освежить базовый гардероб. Для участия выберите удобную дату и пройдите онлайн-бронирование на сайте