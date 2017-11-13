Одеваемся как звезды: 4 простых образа в стиле популярных звезд

Кристина Асмус

Молодая мама Кристина Асмус может похвастаться безупречной фигурой и чувством стиля. На презентациях, фестивалях и публичных мероприятиях актриса одевается в утонченные наряды и выбирает изысканные платья, а в повседневной жизни Кристина умело сочетает простые вещи. В инстаграме актрисы часто появляются образы в casual стиле: джинсы прямого кроя или «бойфренды», яркие футболки с принтом, пиджаки и куртки oversize, которые так популярны в этом сезоне. Стиль Кристины может повторить любая девушка независимо от типажа. Главное – обращайте внимание на цвет и фасон одежды, выбирайте ту, которая не сковывает движения и подчеркнет достоинства.

Валерия

Одна из самых популярных звезд российской эстрады – Валерия, всегда находилась в отличной форме, даже сейчас в возрасте 49-и лет певица выбирает трендовые вещи и создает модные образы. Певица носит блузки пастельных оттенков, укороченные джинсы классического цвета и туфли-лодочки, визуально удлиняющие ноги. Свой образ Валерия дополняет элегантными сумочками на длинном ремешке. Если вы хотите визуально увеличить рост и добавить образу классического шика, обратите внимание на образы с вертикальными полосами и вытянутыми геометрическими формами. Замените привычный пиджак на удлиненный кардиган, а вместо клатча выбирайте сумку на длинном ремешке. Для придания финальных штрихов акцентируйте внимание на какой-то одной вещи, например, на обуви яркого цвета.

Анна Седокова

Недавно Анна Седокова в третий раз стала мамой и при этом осталась в прекрасной форме. Для сценических образов певица предпочитает V-образные вырезы, платья в пол или мини юбки. К выбору повседневного лука Анна подходит не менее творчески: она умело сочетает глубокое декольте и кожаные вещи с туфлями на невысоком каблуке. Для того, чтобы придать образу финальные штрихи, Анна добавляет в образ оригинальные аксессуары – аккуратные сережки и чокер. Несмотря на обилие черного цвета, кожаных вставок и провокационных аксессуаров, образ Анны не выглядит вульгарно или пошло. Поэтому если вы любите глэм-рок, советуем присмотреться именно к такому сочетанию вещей. Главное правило – чем короче юбка, тем темнее колготки, а добавить изюминки можно с помощью удлиненной куртки или пиджака. Для более холодной погоды подойдут черные плотные джеггинсы или джинсы.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич – воплощение жизнерадостности и энергичности. Звезда сериала «Универ» носит совершенно разные вещи – от стандартных футболок до вечерних платьев с высокими каблуками. Анна удачно подчеркивает свою фигуру, выбирая яркие платья и необычные фасоны и образы. Например, она умело сочетает платье в бельевом стиле с грубым удлинённым пальто и головным убором. Если вы так же как и Анна не боитесь экспериментов и любите внимание, смело сочетайте несочетаемое. Обратите внимание на трендовые цвета этого сезона: все оттенки желтого, оранжевого и красного. В качестве дополнения к этому образу примерьте береты, которые снова на пике моды. Наконец, не забывайте об аксессуарах – крупные серьги, пояс-цепочка или галстук добавят вам экстравагантности и дерзости.

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