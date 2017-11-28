Одежда H&M станет топливом для электростанции

Шведская электростанция будет использовать старую одежду марки в качестве топлива.

Одна из электростанций в Швеции стремится к 2020 году отказаться от топлива на основе полезных ископаемых. Для добычи энергии компания будет использовать переработанную древесину и мусор, в том числе и старую и непригодную одежду от компании H&M. Руководитель отдела коммуникация бренда Джоанна Даль сообщила: «H&M не будет сжигать одежду, которая безопасна в использовании. Однако мы берем на себя обязательства о том, что одежда, содержащая плесень или не соответствующая нашим строгим ограничениям на химические вещества, будет уничтожена».