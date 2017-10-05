Одежда из винила от Анны Дело Руссо

Легенда модной индустрии продолжает дизайнерский опыт и напоминает о своем существовании капсульной коллекцией одежды.

На прошлой неделе Анна Делло Руссо представила в Париже капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с американской маркой RtA. Коллекцию составили образы на основе тренчей, мини-юбок, брюк и других вещей из винила. Сама Анна призналась на презентации: «Я решила поработать с RtA, потому что я люблю новое поколение в моде. Мне нравится общаться с молодыми дизайнерами и современными брендами. Это во многом помогает мне, наполняет голову и взгляд свежестью».

Цены на вещи из коллекции начинаются от 150 долларов и имеют предел 595 долларов. Приобрести одежду можно онлайн на сайте Forward.