Один из лучших визажистов столицы учится в школе №2065

Десятиклассница школы №2065 признана одним из лучших визажистов среди молодых профессионалов Москвы! На VIII Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера», в компетенции «Визаж и стилистика» она заняла II место.



В WorldSkills Russia-2020, в чемпионате «Московские мастера» десятиклассница школы №2065 показала результаты лучше, чем 13 ее соперников. Утонченный вечерний макияж, сценический образ для актрисы танцевального шоу «Русский балет», фантазийный макияж с элементами фейс-арта и боди-арта на тему «Венецианская маска» - все это сделала талантливая старшеклассница, а еще заполнила «Карту клиента», профессионально описав особенности лица и кожи.



Визаж - давнее увлечение юного мастера. Азы искусства макияжа она осваивает в кружке «Школа красоты» в рамках программы «Профессиональное обучение без границ». В школе №2065 есть все, что нужно для творчества: специально оборудованный класс-студия, косметика, аксессуары, украшения. Свое мастерство школьницы оттачивают на моделях-старшеклассницах. Победительница, получив серебряную медаль, вошла в региональную сборную и начала готовиться к следующему этапу состязания.