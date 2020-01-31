Один из самых модных проектов сезона – мистический мюзикл «Вий»: калейдоскоп событий и феерия образов!

7, 8, 9 февраля на сцене КЦ «Москвич» пройдут первые в этом году показы одной из самых громких и масштабных премьер 2019 года – мюзикла «Вий» команды Creative Lab STAIRWAY. Повесть «Вий» является одним из самых загадочных и мистических произведений классика мировой литературы Николая Васильевича Гоголя. С этим произведением связано огромное количество тайн, легенд и слухов.

Создатели спектакля пошли на смелый эксперимент: поставить наполненную легендами и преданиями историю в жанре музыкального театра. Эксперимент удался и риск полностью оправдан: мюзикл «Вий» поражает и восхищает самых искушённых зрителей.

В постановке аккумулирован блестящий актёрский состав: востребованные и любимые публикой талантливые актеры и вокалисты - Анастасия Макеева, Теона Дольникова, Дарья Бурлюкало, Игорь Балалаев, Максим Заусалин, Игорь Портной, Сергей Усков, Антон Дёров, Алексей Петрухин, Игорь Скрипко, Дмитрий Савин, Фёдор Воскресенский, Елена Моисеева и другие актёры, каждый из которых хорошо известен любителям мюзиклов.

Команда создателей спектакля изобилует знаменитыми именами, в творческом багаже которых большое количество профессиональных успехов.

Режиссер-постановщик мюзикла «Вий» – Николай Покотыло, 6-кратный номинант на премию «Золотая маска» за мюзикл «Винил», режиссёр-постановщик, главный режиссёр Красноярского музыкального театра.

Композиторы мюзикла – Артур Байдо и Евгений Загот, личности, причастные к большинству популярных мюзиклов последних лет.

Художник по костюмам мюзикла «Вий» – Вячеслав Окунев, воплотивший как художник постановщик более 300 постановок, среди которых мюзиклы-бестселлеры «Монте-Кристо» и «Граф Орлов».

Костюмы героев сочетают в себе яркий калейдоскоп красок и настроений - Украинский колорит, народные мотивы, мистические аллегории.

Красочный спектакль вдохнул в знакомые каждому с детства бессмертные строки Николая Васильевича Гоголя новую жизнь и современное звучание.

Авторам мюзикла удалось рассказать свою собственную историю, где добро сталкивается со злом, истинная вера вступает в борьбу с темными, мистическими силами, а самобытная душа народа рвет все границы и условности. В спектакле органично сплетены мистическая атмосфера и глубинный страх перед нечистой силой, готовой погубить человеческую душу, с искрометным юмором и безудержным веселье простого народа.

Прекрасная самобытная музыка, фантастическое художественное оформление спектакля, современные технологии и воздушная акробатика, а также звездный состав актеров погружают зрителя в уникальный мир, казалось бы, такой далекий от окружающей реальности, но такой близкий каждому, кто ведет свою борьбу со злом и приходит к вере.