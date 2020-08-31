Одна из самых оригинальных обложек Vogue Portugal

В рамках проекта, посвященного надежде, редакция португальского Vogue поместила на сентябрьскую обложку ярлык из на 100% переработанного полиэстера.

Если не считать сто исторических обложек итальянского Vogue, самое оригинальное решение проекта о надежде предложил коллектив Vogue Portugal. На обложке португальской версии появился ярлык из полностью переработанного полиэстера. Это не только отвечает актуальным трендам индустрии, но и говорит о реальных надеждах на ее развитие. Ярлык сопровожден цитатой Махатмы Ганди.