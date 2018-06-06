Одна коллекция и четырнадцать сетов к летнему сезону 2018: Top Secret снова поражает выбором

Популярный польский бренд Top Secret к новому летнему сезону 2018 выпустил коллекцию, которая состоит из четырнадцати сетов, вдохновленных путешествиями и беззаботными морскими прогулками. Рекламная кампания, всецело отражающая настроение коллекции, была снята на греческом острове Санторини – самом романтичном месте, ежегодно встречающем влюбленных с разных уголков земного шара.

Традиционно, каждая коллекция Top Secret включает в себя несколько сетов, каждый из которых отражает один или несколько актуальных трендов. Летний сезон 2018 не стал исключением, поэтому поклонников бренда вновь ждёт широкий ассортимент и неизменно высокое польское качество.

Женская коллекция представлена десятью сетами. ORIENT FUSION пропитан духом востока и ориентальным шиком. Африканские мотивы, природные оттенки и принты с жирафами можно найти в SAFARI DESERT. Для поклонников этники придуман MAROCCAN DREAM, вдохновленный Королевством Марокко. Бахрома, помпоны, завязки и мозаичный орнамент встречаются на большинстве моделей этой серии.

Одежда сета FLORAL REMIX выполнена в спортивном стиле, но с романтичными и женственными деталями. На футболках, платьях и худи появляется декор в виде лент с цветочным принтом.

Узнаваемый греческий стиль с характерными драпировками и орнаментом меандр представлен в сете ANTIQUE ROMANCE. Романтичные натуры непременно обратят внимание на эту коллекцию, в частности их интерес вызовут асимметричные платья, летящие блузки и комбинезоны с вырезом.

Продолжает тему женственности серия под названием WHITE SWAN. Выполненный в белом цвете, этот сет вдохновлен идиллической жизнью, радостью и беззаботным настроением. PLAYA DE PALMA – посвящение стилю 90-х с его неоновыми оттенками. Ключевыми моделями сета являются футболки с изображением пальмового листа, свободные топы и платья с открытой линией плеч.

TROPICAL FEELING – красочная праздничная коллекция, изобилующая сочными цветами и яркими выразительными принтами: экзотические плоды, джунгли и райские птицы чаще всего встречаются на моделях этого сета.

Свежий как морской ветер и очень женственный OCEAN BREEZE вдохновлен пляжным отдыхом. Модели с мотивами морской флоры и фауны, воздушные платья с оборками и топы с воланами идеально подходят для летних прогулок.

BLOSSOM PICNIC - это праздники на открытом воздухе, расслабленная атмосфера отдыха за городом и беззаботное развлечение с друзьями. Флоральный принт и клетка виши лейтмотивом проходят через всю коллекцию.

За актуальные тренды в мужской группе отвечают четыре сета. Выдержанный в стиле casual и имеющий яркий спортивный характер NEW SPORTY POP. Простой и элегантный SUNBURNT, представленный рубашками Оксфорд, а также моделями классических брюк и городских шорт из льна. Созданный для путешествий TRIP TO INDIA, включающий в себя, помимо базовой одежды, модели с изображением индийский узоров. И BLUE LAGOON, предназначенный для беззаботных выходных. В него входит широкая линейка футболок с принтами морских раковин, пальм, папоротников и тропических птиц.

Новая коллекция Top Secret – это актуальные тренды, доступные цены и четырнадцать сетов одежды и аксессуаров с настроением лета.