Официально: Клэр Уэйт Келлер покидает Chloe

Парижский дом моды наконец подтвердил информацию о том, что контракт с настоящим креативным директором не будет продлен.

После шести лет совместной работы креативный директор Chloe покидает свой пост. Дизайнер Клэр Уэйт Келлер объявила, что расстанется с работодателем сразу же после презентации ее последней коллекции. Шоу состоится 2 марта на Неделе моды в Париже сезона осень-зима 2017/18. В официальном заявлении марка трогательно отзывается о сотрудничестве с дизайнером и перечисляет все ее заслуги в продолжении дела основательницы Chloe Габи Агийон.