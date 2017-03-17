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Артем Кузелев

Официально: Клэр Уэйт Келлер присоединилась к Givenchy

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  • 17 Марта 201716:13
Сюжеты: Givenchy

Главной новостью завершающейся недели стало назначение Клэр Уэйт Келлер на пост креативного директора парижского дома моды.

Вчера парижский дом Givenchy официально объявил о новом назначении. На смену Рикардо Тиши в компанию пришла Клэр Уэйт Келлер, ранее занимавшая пост креативного директора марки Chloe. О своем назначении дизайнер рассказала: «Уверенный стиль Юбера де Живанши всегда был источником моего вдохновения. Я очень благодарна за возможность стать частью истории этого легендарного дома. С нетерпением жду совместной работы с командой и написания новой главы этой прекрасной истории».

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