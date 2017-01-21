Официально: Шоу Atelier Versace отменяется!

Кутюрная линия Донателлы Версаче выбыла из официального расписания предстоящей Недели высокой моды.

Пару дней назад стало известно, что показ кутюрной линии Versace на Неделе высокой моды отменен. Сначала марка Atelier Versace не могла определиться с датой, но потом и вовсе пришла к странному решению. Донателла Версаче сообщила, что новая коллекция будет представлена узкому кругу профессионалов в формате закрытой презентации.