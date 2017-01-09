Официальное расписание Недели Высокой моды

Сразу после марафона Недель мужской моды в Париже стартуют показы кутюрных коллекций.

На предстоящей Неделе Haute couture ведущие дома моды продемонстрируют свои кутюрные коллекции сезона весна-лето 2017. Показы начнутся 22 января и продлятся до 26 числа этого месяца. Некоторые марки не вошли в официальное расписание, так как все еще не определились с датами презентаций, среди них Atelier Versace, Stephane Rolland и Givenchy. Показ последнего бренда пройдет в закрытом режиме.

22 января, воскресенье

Maison Rabih Kayrouz

23 января, понедельник

Schiaparelli, Iris van Herpen, Georges Hobeika, Christian Dior, Francesco Scognamiglio, Ralph & Russo, Giambattista Valli, Yuima Nakazato

24 января, вторник

Chanel, Alexis Mabille, Julien Fournie, vetements, Armani Prive, Alexandre Vauthier

25 января, среда

Maison Margiela, Franck Sorbier, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino, Ulyana Sergeenko, Guo Pei

26 января, четверг

Xuan, Antonio Grimaldi, Hyun Mi Nielsen, Galia Lahav