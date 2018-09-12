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Артем Кузелев

Офис Chanel переезжает из Нью-Йорка в Лондон

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  • 12 Сентября 201823:32
Сюжеты: Chanel

Руководство парижского дома моды приняло решение закрыть американскую штаб-квартиру и сосредоточить все глобальные операции в Британии.

После новости о переезде штаб-квартиры в Старый Свет руководство Chanel сообщило, что в Нью-Йорке сохранятся некоторые офисы и часть топ-менеджмента. Также сообщается, что в Лондон переедет президент японского подразделения компании Ричард Колласс. Президент моды Бруно Павловски примет на себя более значимую функцию и станет также руководителем подразделения ароматов и красоты.

Выбор Лондона в качестве локации для штаб-квартиры объясняется рядом факторов. Здесь работает благоприятная система налогообложения, находится международный рекрутинговый пул, нет проблем с логистикой в рамках Европы, а также больше образовательных возможностей для сотрудников и их семей.

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