Офис Chanel переезжает из Нью-Йорка в Лондон

Руководство парижского дома моды приняло решение закрыть американскую штаб-квартиру и сосредоточить все глобальные операции в Британии.

После новости о переезде штаб-квартиры в Старый Свет руководство Chanel сообщило, что в Нью-Йорке сохранятся некоторые офисы и часть топ-менеджмента. Также сообщается, что в Лондон переедет президент японского подразделения компании Ричард Колласс. Президент моды Бруно Павловски примет на себя более значимую функцию и станет также руководителем подразделения ароматов и красоты.

Выбор Лондона в качестве локации для штаб-квартиры объясняется рядом факторов. Здесь работает благоприятная система налогообложения, находится международный рекрутинговый пул, нет проблем с логистикой в рамках Европы, а также больше образовательных возможностей для сотрудников и их семей.