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Артем Кузелев

Ограбление Met Gala в трейлере «8 подруг Оушена»

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  • 16 Апреля 201820:53
Сюжеты: Met Gala

По сюжету одного из самых ожидаемых фильмов года женская банда грабит знаменитый был Института костюма Met Gala.

В сети опубликован новый трейлер фильма «8 подруг Оушена», созданием которой занимается режиссер Гэри Росс. По сюжету спин-оффа сестра Дэнни Оуэшена Дэбби выходит из тюрьмы и планирует ограбление Метрополитен-музея во время ежегодного бала Met Gala. Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Минди Калинг и Рианна. В России релиз фильма состоится 21 июня.

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