Окрашивание волос: четыре важных тренда

Благодаря развитию производства красок для волос современная индустрия красоты располагает поистине неограниченными возможностями для экспериментов с цветом волос. Причем помимо действительно широкого выбора оттенков современные формулы красителей для волос содержат уникальные компоненты, которые не только предохраняют волосы от повреждения, но и позволяют их укреплять и оздоравливать.

Разумеется, все это касается продуктов известных мировых производителей. Сегодня можно больше не бояться испортить волосы — пришло время экспериментов!

«Мелирование» — сегодня это уже звучит скучно. В моде брондирование, что неудивительно: данная техника окрашивания позволяет создать на волосах интересные переливы цвета. Бронд всегда смотрится роскошно и дорого. Визуальный эффект объемных волос — еще одно преимущество данного вида окрашивания.

Окрашивание, призванное подчеркнуть форму и цвет лица называется стробингом. Как правило, это частичное окрашивание волос, выполненное с учетом будущей стрижки или укладки. Чаще всего стробинг подразумевает создание светлых акцентов у лица (например, в области лба или скул). Считается, что с помощью стробинга можно не только акцентировать внимание на выигрышных частях лица, но и скорректировать его пропорции и форму.

Тающий цвет — пожалуй, самый удивительный и неожиданный тренд в окрашивании волос. Перламутровые переливы пастельных оттенков способны не только подчеркнуть нежность кожи и женственность: они гарантированно выделят вас из толпы и привлекут внимание окружающих. Образ при данном окрашивании получается действительно уникальным. За счет увеличения числа оттенков можно достичь невероятно сложных переходов цвета.

Один из самых интересных трендов в окрашивании волос — underlighting, технология выполнения которого подразумевает окрашивание только нижних слоев волос. Как правило, скрытые пряди окрашиваются в яркие оттенки, что позволяет при желании создавать невероятные по расцветке прически. В то же время при необходимости (например, для соблюдении офисного дресс-кода), ярко окрашенные пряди можно без проблем скрыть под распущенными волосами.

В салоне красоты «Аида» (м. Крылатское) для создания уникальных цветовых оттенков волос используются только профессиональные краски высокого качества Wella Professionals: перманентные красители Koleston Perfect со стопроцентной покрывающей способностью, гранулированные краски Inspire by Koleston, обладающие высокими защитными характеристиками краски серии Illumina Color и безаммиачные тонирующие краски серий Color Touch и Color Fresh.