Оксана Клочкова: цветок пустыни на страницах L'Officiel

Оксана Клочкова, модель, победительницаконкурса «MISS 7 Continents», финалистка конкурсов «Мисс Бикини СНГ»,«Мисс Модель мира», «Мисс Москва» и обладательница Гран-при конкурса «Краса России», снялась для L'Officiel.

Лето – это время, которое можно посвятить себе, чтобы наполнить своё тело и душу теплом, светом, энергией. Лето – это маленькая жизнь, проживая которую, становишься одновременно старше и моложе, но несомненно здоровее, сильнее, красивее. Поэтому отправляясь в отпуск или просто на природу не забудьте «библию» красоты – журнал L'officiel, тем более что летние номера всегда получаются особенно вдохновляющими.

Так, например, июльский L'officiel Kazakhstan порадует глаз смелыми решениями, свежими идеями и, конечно, восточным колоритом. Одной из самых ярких получилась съёмка с казахстанской моделью Оксаной Клочковой, которая прошедшей зимой взяла корону на конкурсе «Краса России». Эффектная блондинка с пронзительными глазами на фоне песков и заходящего солнца… Впрочем, смотрите сами! Смотрите и учитесь, как сочетать замшу и кожу, черно-белое с анималистическим принтом, загадочность и сексуальность. Или просто наслаждайтесь гармонией этой летней beauty-зарисовки!