"Окские сезоны" - визитная карточка уникальных традиций

7 декабря 2018 года в г. Рязани состоялся десятый юбилейный фестиваль бытовых услуг и ремесел «Окские сезоны-2018», организатором которого выступает Правительство Рязанской области, министерство промышленности и экономического развития Рязанской области при участии Некоммерческого партнерства «Рязанская областная палата предприятий сферы услуг и ремесел». Фестиваль собрал на своей площадке более 90 профессионалов сферы бытовых услуг и ремесел из разных регионов - в этом сезоне, юбилейном, географию конкурсных показов решено было расширить.

"Мастера рязанской области представили творческие задумки на выставке-продаже изделий народных художественных промыслов. Меня приятно удивило большое количество участников ярмарки - более 70 мастеров. И здесь были представлены и украшения, и кружева, и новогодние игрушки, и изделия из лоскутков. Можно было приобрести потрясающие авторские подарки к Новому Году - источником вдохновения для многих изделий из керамики, лозы или ткани послужил символ наступающего года", - отметила Светлана Васехо, генеральный директор группы компаний ENDEA, которая вошла в состав независимого жюри фестиваля вместе с другими профессионалами fashion индустрии.

После посещения выставки жюри и гостей ждали конкурсные показы коллекций - более 30 дизайнеров рязанской области и других регионов представили на суд жюри свои работы.

"Хочется отметить высокий уровень показанных коллекций, есть очень интересные решения и достойные коллекции. Особенно ценно то, что многим удается трансформировать традиционные орнаменты рязанской области, элементы национального костюма в современные реалии. Важно, что государственная поддержка таких мероприятий и стремление к сохранению и развитию культурно -исторических традиций рязанской области вызывает интерес у молодого поколения - именно им под силу адаптировать традицию родного края к рыночным условиям. Конечно, нам пришлось поспорить с членами жюри по претендентам на первые места в каждой номинации. И я, кстати, уже не первый раз поражаюсь разнообразности, красочности и иногда сказочности представленных образов. Особенно радуют дети, которые творят, экспериментируют и с горящими глазами мечтают о следующих коллекциях" - прокомментировала дизайнер Юлия Иванова, председатель независимого жюри конкурса "Окские сезоны" 2019.

Победителями в номинациях стали:

1) Casual 1 место – Анна Земскова с коллекцией «Душа поэта»,

2) Debut 2 место – Армавирский индустриальный техникум инвалидов с коллекцией «Притяжение элегантности»,

3) Folk costume 1 место – Народный театр костюма «Кокетка» с коллекцией «Мода из глубинки, как по старинке»,

4) Acсessories 1 место – творческий союз дизайнеров Ольги Суховой, Марии Суворовой и Марии Казариной с коллекцией «Тропический Сингапур»,

5) Theatre costume 1 место – Анастасия Даньщикова с коллекцией «Трайбл Фьюжн»,

6) Нoute Couture 1 место – Валерия Игошева с коллекцией «Культурный код»,

7) New style 1 место – Вадим Тишина с коллекцией «Сирин».

Победители конкурса были отмечены денежными призами, подарками; некоторые участники были удостоены специальных призов от членов жюри и партнеров - дизайнера Тиграна Альберти, шоу рума Sochi Fashion Week, компании ENDEA.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!