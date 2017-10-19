Октябрьская капсульная коллекция KIABI «I WANT IT»

В октябре капсульная коллекция KIABI «I WANT IT» состоит из трендовых вещей с яркими акцентами. Для работы в офисе или учебы вы сможете выбрать классический костюм в клетку. Он придаст образу дополнительной серьезности и элегантности. Чтобы разбавить серые осенние будни, выберите несколько ярких вещей: например, красные ботильоны на небольшом устойчивом каблуке, а для выходных примерьте красное платье, в этом сезоне это один из самых модных и беспроигрышных вариантов. Если вы придерживаетесь формального стиля, то в капсульной коллекции вы найдете классические белые блузки и темные джинсы – в таком образе можно и на деловую встречу, и на прогулку с друзьями после работы.