Олени и шампанское в зимней коллекции TOM TAILOR

Команда дизайнеров немецкого бренда с полувековой историей, несмотря на свою гамбургскую сдержанность и практичность, всё-таки позволила себе под Новый год взрыв ярких красок и юмора - зимняя коллекция от TOM TAILOR наполнена сочными оттенками мандарина, которые хороши и для забавной шапки бини и для теплого свитера-водолазки!
Жизнерадостные оранжевые орнаменты украшают и теплую одежду из фольклорной линии с исландским мотивами.
Для любительниц морозных оттенков голубого в стиле Снегурочки или самого новогоднего сочетания красного и белого цвета, как у Деда Мороза - трендовые вязанные новинки.
А самые смешные и по-настоящему новогодние - джемпер с лесными силуэтами елочек и оленей и свитшот с мультяшными оленями, леденцами и бутылками шампанского, достойны особого места в праздничном гардеробе.
Загляните в TOM TAILOR во время последней шопинг-охоты 2019 года и новогоднее настроение гарантировано!
Автор: Диана Мицкевич
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