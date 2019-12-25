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Диана Мицкевич

Олени и шампанское в зимней коллекции TOM TAILOR

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  • 25 Декабря 201910:33
Сюжеты: Tom Tailor, Рождество и Новый год

Команда дизайнеров немецкого бренда с полувековой историей, несмотря на свою гамбургскую сдержанность и практичность, всё-таки позволила себе под Новый год взрыв ярких красок и юмора - зимняя коллекция от TOM TAILOR наполнена сочными оттенками мандарина, которые хороши и для забавной шапки бини и для теплого свитера-водолазки! 

Жизнерадостные оранжевые орнаменты украшают и теплую одежду из фольклорной  линии с исландским мотивами. 

Для любительниц морозных оттенков голубого в стиле Снегурочки или самого новогоднего сочетания красного и белого цвета, как у Деда Мороза - трендовые вязанные новинки. 

А самые смешные  и по-настоящему новогодние - джемпер с лесными силуэтами елочек и оленей и свитшот с мультяшными оленями, леденцами и бутылками шампанского, достойны особого места в праздничном гардеробе.

Загляните в TOM TAILOR во время последней шопинг-охоты 2019 года и новогоднее настроение гарантировано! 

Автор: Диана Мицкевич

 

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