Олеся Судзиловская и другие знаменитости на открытии модного корнера Garage Nouveau

В модном московском бутике Kharizma Lab в Крокус Сити Молл прошел коктейль по случаю открытия корнера итальянской одежды Garage Nouveau от харизматичные итальянских дизайнеров Массимо и Элизы. Героиня Garage Nouveau успешная, остроумная, женственная и элегантная девушка, которая не следует моде, она является ее воплощением. Именно эта идея подчеркнута во всех коллекциях бренда, которые представляют собой современные и оригинальные идеи, где сочетание фантазии и повседневности создают неповторимые и в то же время простые и законченные образы.

Безусловно, одним из главных преимуществ бренда является безупречное качество. Выражение made in Italy в данном случае применяется неспроста. Разработка всех проектов происходит в главном офисе в Виченце и даже ткани для изделий производятся именно в Италии. Философия бренда проявляется во внимании ко всем деталям.

Звездные гости вечера, среди которых были замечены Олеся Судзиловская, Елена Ханга, Поля Полякова, Ирина Сашина, Мария Берсенева, Марина Дэмченко, Наталия Лесниковская, Анжелика Агурбаш, Татьяна Космачева, Иван Николаев, Арчи и другие успешно пополнили свой гардероб трендовой одеждой из новой коллекции бренда.

Романтичный стиль от Garage Nouveau сразу завоевал симпатии знаменитой актрисы Олеси Судзиловской: «Каждая женщина хочет выглядеть элегантно. Сегодня я увидела вещи, которые действительно в этом помогут»!

По данным пресс-службы бренда.