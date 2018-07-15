Олимпия Ле-Тан прощается с собственной маркой

Парижский дизайнер сообщила в социальных сетях о том, что покидает свой бренд аксессуаров Olympia Le-Tan.

Парижская марка, прославившаяся своими яркими и необычными аксессуарами и обувью, попрощалась со своей основательницей. Дизайнер Олимпия Ле-Тан сообщила в социальных сетях, что покидает компанию, однако не раскрыла причины такого решения и не назвала имя возможного преемника.

«Я начала это путешествие 20 лет назад за кухонным столом, имея две руки, нитку и иголку, а также наивную идею о создании мира для женщин, в котором бы сочеталась любовь к ручной работе, книги, фантазии, секс и ностальгия. К сожалению, как и во всех путешествиях, на моем пути возникли некоторые препятствия. Каким бы странным это ни показалось, но с этого момента я больше не связана с маркой Olympia Le-Tan», – написала Олимпия в своем «Инстаграме».