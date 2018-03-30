Оливье Лапидус попрощался с домом Lanvin

Всего после двух шоу парижский дом моды отправил в отставку своего нового креативного директора.

За последние два с половиной года великая история парижского дома превратилась в фарс. Переживая кризис, Lanvin меняет инвесторов, продает активы, нанимает и увольняет дизайнера за дизайнером. Главной новостью прошедшей недели стало расставание марки с Оливье Лапидусом. Дизайнер, назначенный креативным директором женской линии семь месяцев назад, покидает Lanvin, успев создать для дома всего две коллекции.

Большинство критиков утверждают, что Лапидус был оптимальным вариантом для дома, а его коллекции очень многообещающими. Историки моды отмечали, что Оливье был способен превратить Lanvin из «безденежной марки» в дом, «сосредоточенный на шике и разнообразной вечерней одежде, но с сексуальной составляющей и детской линией». Что ж, теперь Лапидус сможет полноценно заняться восстановлением своего лейбла Creation Olivier Lapidus.