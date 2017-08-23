Оливье Рустен и банда моделей в рекламе новой помады Balmain

Парижский дом моды представил кампейн обновленной коллекции губных помад.

Еще недавно мы знали Оливье Рустена лишь как дизайнера и креативного директора парижского дома Balmain. Однако в последние пару сезонов модельер начал сниматься и в рекламных кампаниях марки. На днях бренд презентовал обновленную коллекцию губных помад, созданную в соавторстве с компанией L’Oreal. Коллекцию составили 12 разных оттенков, адресованных девушкам, которые привыкли часто менять образы. В продаже по всему миру продукты появятся 25 сентября.

В съемках рекламной капании принял участие сам Оливье и популярные модели. На первом снимке можно увидеть дизайнера в компании Лары Стоун, Грейс Бол, Минг Си и еще девяти манекенщиц. Снимал всю эту великолепную банду фотограф Нико Бустос.