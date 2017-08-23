Вход
ADV
Интересно
Balmain (82)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Оливье Рустен и банда моделей в рекламе новой помады Balmain

  • 74
  • 0
  • 23 Августа 201718:07
Сюжеты: Balmain, Рекламные кампании

Парижский дом моды представил кампейн обновленной коллекции губных помад.

Еще недавно мы знали Оливье Рустена лишь как дизайнера и креативного директора парижского дома Balmain. Однако в последние пару сезонов модельер начал сниматься и в рекламных кампаниях марки. На днях бренд презентовал обновленную коллекцию губных помад, созданную в соавторстве с компанией L’Oreal. Коллекцию составили 12 разных оттенков, адресованных девушкам, которые привыкли часто менять образы. В продаже по всему миру продукты появятся 25 сентября.

В съемках рекламной капании принял участие сам Оливье и популярные модели. На первом снимке можно увидеть дизайнера в компании Лары Стоун, Грейс Бол, Минг Си и еще девяти манекенщиц. Снимал всю эту великолепную банду фотограф Нико Бустос.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru