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Артем Кузелев

Оливье Рустен сотрудничает с Парижской оперой

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  • 23 Мая 201715:36

Французский дизайнер попробует свои силы в качестве художника по костюмам.

На днях Оливье Рустен объявил, что собирается разработать костюмы для Парижской оперы. Речь идет о балете «Возрождение» в постановке французского хореографа Себастьяна Берто. В своем посте в сети Instagram Рустен написал: «Современность встречается с классикой, кутюр – с балетом». Пока что известно, что балетные костюмы будут отделаны серебром, золотом, стразами и жемчугом. На официальной странице дома Balmain эта коллаборация названа началом новой эры марки.

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