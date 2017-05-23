Оливье Рустен сотрудничает с Парижской оперой

Французский дизайнер попробует свои силы в качестве художника по костюмам.

На днях Оливье Рустен объявил, что собирается разработать костюмы для Парижской оперы. Речь идет о балете «Возрождение» в постановке французского хореографа Себастьяна Берто. В своем посте в сети Instagram Рустен написал: «Современность встречается с классикой, кутюр – с балетом». Пока что известно, что балетные костюмы будут отделаны серебром, золотом, стразами и жемчугом. На официальной странице дома Balmain эта коллаборация названа началом новой эры марки.