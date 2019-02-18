Оливия Палермо станет соавтором Карла Лагерфельда

Осенне-зимнюю коллекцию марки Karl Lagerfeld стилизует британская икона стиля, блогер и предпринимательница.

Карл Лагерфельд объявил о сотрудничестве с Оливией Палермо. Предпринимательница выступит в качестве стилиста новой коллекции одноименной марки, рассчитанной на сезон осень-зима 2019/20. Девушка выступит в дуэте с Карин Ройтфельд, о долгосрочной коллаборации с которой Лагерфельд объявил чуть ранее.