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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (266)
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Артем Кузелев

Оливия Палермо станет соавтором Карла Лагерфельда

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  • 18 Февраля 201911:11
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Осенне-зимнюю коллекцию марки Karl Lagerfeld стилизует британская икона стиля, блогер и предпринимательница.

Карл Лагерфельд объявил о сотрудничестве с Оливией Палермо. Предпринимательница выступит в качестве стилиста новой коллекции одноименной марки, рассчитанной на сезон осень-зима 2019/20. Девушка выступит в дуэте с Карин Ройтфельд, о долгосрочной коллаборации с которой Лагерфельд объявил чуть ранее.

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