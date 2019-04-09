Оливия Палермо запускает собственный онлайн-магазин

Трудно поверить, но свой мультибрендовый интернет-магазин появился у предпринимательницы только сейчас.

Оливия Палермо, которую по праву считают иконой стиля, анонсировала запуск собственного онлайн-магазина. На интернет-платформе можно будет приобрести аксессуары, созданные Оливией для разных марок. В ассортименте виртуального бутика можно будет найти сумки, обувь и другие аксессуары. Также сайт будет содержать редакционный контент.