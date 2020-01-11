OMEGA представила новые часы Бонда

Пока весь мир ждёт следующую киноисторию об агенте 007, которая выйдет в прокат в этом апреле, всемирно известный бренд OMEGA уже создал эксклюзивные часы Seamaster Diver 300M 007 Edition специально к бондиане 2020. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг лично участвовал в рождении новой часовой легенды.

На задней крышке выгравирована серия цифр, соответствующая настоящим военным часам. А ещё, маленький секрет для знатоков бондианы: номер 62 указывает на год выхода на мировые экраны самого первого фильма.

Роскошная, по характеру немного винтажная модель Seamaster Diver 300M 007 Edition от OMEGA с алюминиевым циферблатом и стильным кофейным безелем представлена в дизайне на выбор - с титановым браслетом сетчатого плетения или полиамидным ремешком различной цветовой гаммы.

Благодаря сапфировому стеклу новые часы агента 007 тоньше остальных, а прочный, но лёгкий титан позволяет им быть почти невесомыми на руке!

Новые часы Бонда появятся на витринах ювелирных бутиков OMEGA в феврале.

Автор: Диана Мицкевич