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Диана Мицкевич

OMEGA представила новые часы Бонда

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  • 11 Января 202011:00
Сюжеты: OMEGA, 007. James Bond, Часы

Пока весь мир ждёт следующую киноисторию об агенте 007, которая выйдет в прокат в этом апреле, всемирно известный бренд OMEGA уже создал эксклюзивные часы Seamaster Diver 300M 007 Edition специально к бондиане 2020. Исполнитель главной роли Дэниел Крейг лично участвовал в рождении новой часовой легенды.

На задней крышке выгравирована серия цифр, соответствующая настоящим военным часам. А ещё, маленький секрет для знатоков бондианы: номер 62 указывает на год выхода на мировые экраны самого первого фильма. 

Роскошная, по характеру немного винтажная модель Seamaster Diver 300M 007 Edition от OMEGA с алюминиевым циферблатом и стильным кофейным безелем представлена в дизайне на выбор - с титановым браслетом сетчатого плетения или полиамидным ремешком различной цветовой гаммы.

Благодаря сапфировому стеклу новые часы агента 007 тоньше остальных, а прочный, но лёгкий титан позволяет им быть почти невесомыми на руке!

Новые часы Бонда появятся на витринах ювелирных бутиков OMEGA в феврале. 

Автор: Диана Мицкевич

 

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