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Onitsuka Tiger Corsair в STREET BEAT

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  • 23 Февраля 201711:22
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилось переиздание классической модели Onitsuka Tiger.

Onitsuka Tiger Corsair вышли в 1969 году и предназначались для занятией легкой атлетикой. Их дизайн придумал Билл Бауэрман, известный тренер, который основал в будущем компанию Blue Ribbon Sports. Кроссовки в классической расцветке выходили уже в 2013 году, но были представлены ограниченным тиражом. В 2017 году вышло новое переиздание, выполненное в классических цветах – белом с красными и синими полосами.

Кроссовки представлены в магазинах STREET BEAT в Москве в ТРЦ Европейский, ТРК Атриум, ТЦ Метрополис и Авиапарк и Санкт-Петербурге в ТРЦ Галерея. Цена за пару составит 6 790 рублей.

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