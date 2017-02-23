Onitsuka Tiger Corsair в STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилось переиздание классической модели Onitsuka Tiger.

Onitsuka Tiger Corsair вышли в 1969 году и предназначались для занятией легкой атлетикой. Их дизайн придумал Билл Бауэрман, известный тренер, который основал в будущем компанию Blue Ribbon Sports. Кроссовки в классической расцветке выходили уже в 2013 году, но были представлены ограниченным тиражом. В 2017 году вышло новое переиздание, выполненное в классических цветах – белом с красными и синими полосами.

Кроссовки представлены в магазинах STREET BEAT в Москве в ТРЦ Европейский, ТРК Атриум, ТЦ Метрополис и Авиапарк и Санкт-Петербурге в ТРЦ Галерея. Цена за пару составит 6 790 рублей.