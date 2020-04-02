Онлайн-флешмоб «Весенний кот» от «Аптекарского огорода» и центра дизайна Artplay
186
0
02 Апреля 202021:40
2 апреля, в рамках борьбы с карантинной депрессией, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и центр дизайна Artplay запустили онлайн-флешмоб в инстаграме «Весенний кот».
Главный приз — увековечивание животного-победителя в арт-композиции.
Символы акции — Главный Цветочный кот «Аптекарского огорода» и кот Artplay Викентий, которые остаются на самоизоляции до особого распоряжения властей.
Шёл 6-й день карантина... Все уже выложили в сториз свои тренировки, картины, кулинарные эксперименты, zoom-совещания, экскурсии по кухне и гостиной. Чем же всё-таки ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВАЖНЫМ заняться в самоизоляции? За суетой мы позабыли о 2-х важных вещах. О котиках и весне! Предлагаем исправить это упущение. Совместно с Центром дизайна ARTPLAY @artplaymoscow #АптекарскийОгород запускает онлайн-флешмоб «Весенний кот».
⠀⠀
Условия участия:
⠀
▪️Подписаться на аккаунты @hortus_ru и @artplaymoscow
⠀
▪️Сделать фото своего кота в весеннем антураже. Фантазия ничем не ограничена: можно окружить питомца цветами, искусственной травой, посадить рядом с орхидеей. Совсем тяжело? Просто выкладывайте совместное фото с котом, на котором видно, как вы вместе сидите на карантине.
⠀
▪️Поставить хештег #ЦветочныйВикентий
⠀
Призы:
⠀
🏆Кот-победитель будет увековечен в арт-композиции на территории Artplay.
⠀
🏵Еще 5 креативных участников получат парные приглашения на Весенний фестиваль цветов в «Аптекарском огороде», где можно будет увидеть 100 тысяч тюльпанов, сакуры, миндаль, магнолии, пионы.
⠀
💚Подарки будут вручены победителям после официального снятия карантина.
⠀
НЕТ КОТА? ОТДЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ!
⠀
Если кота нет, но есть собака, черепаха, хомяк, обезьянка или, например, тарантул, мы также ждём фотографии ваших любимцев, с которыми проводите досуг на карантине, в весенних декорациях. Условия те же, а вот подарок пока останется в секрете. ВОСТОРГ ГАРАНТИРОВАН! Ждём ваши фото с хештегом #ЦветочныйВикентий
⠀
Итоги — 15 апреля 2020 года в инстаграме организаторов.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.