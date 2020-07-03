Онлайн-форум «Успешная Женщина. Бизнес&Дети»

5 июля на онлайн площадке "Первой женской академии" соберутся самые известные женщины России - от народной свахи Розы Сябитовой и модного дизайнера Маши Горячевой, до Натальи Ротенберг,экс-супруги миллиардера Аркадия Ротенберга. Самый масштабный женский совет, претендующий на книгу рекордов Гиннеса - форум "Успешная женщина. Бизнес & дети" - будет обсуждать секреты успеха современной женщины.

Бесплатная прямая трансляция пройдет по всей России одновременно с двух сцен- обещают организаторы. Сцена «Практика» соберет лучших мастеров своего дела. В прямом эфире каждая участница форума сможет принять непосредственное участие в различных мастер-классах: визаж, кулинария, мода, психологические разборы и энергетические практики. На сцене «Вдохновение» выступят хедлайнеры форума – звездные спикеры, медийные личности, представительницы знати и власти, успешные предпринимательницы, матери-героини, которые будут делиться секретами своего успеха, личными мотивирующими историями и конкретными техниками и приемами, которые помогли им построить успешную и гармоничную жизнь.

На форуме женщины обсудят самые актуальные и живые темы, касающиеся жизни современной женщины во всех ее проявлениях: – как построить собственный бизнес и зарабатывать деньги, с чего начать, не имея достаточной поддержки, но имея детей, какие инструменты использовать, какие предпринимать шаги; – как избавиться от установок, что после 30 лет нет ни интимной жизни, ни любви, и научиться доверять себе и окружающим, любить себя, любить мужчин, хотеть детей, развивать свою внутреннюю энергию и женский магнетизм; – как выстроить дружную крепкую семью и гармоничные взаимоотношения с мужчиной, добиться взаимопонимания с мужчиной и детьми, дать детям гармонизирующее воспитание, поддержку, радость и любовь; – как завоевать признание в обществе и получить статус в мужском инструментальном мире, не потеряв своей женственности и красоты, построить сильный личный бренд, добиться уважения, обеспечить себе финансовую независимость и безопасность; – как сохранить вечное здоровье, молодость и красоту и выглядеть отлично в любом возрасте, привести тело в порядок после родов, составить модный гардероб, легко и просто сделать выигрышней мейкап, гармонизировать ум, душу, тело; – как зарядиться энергией и где черпать вдохновение для будущих побед, как преодолеть страхи и научиться верить себе и в себя, как повысить самооценку, где взять убежденность в том, что ты и есть та самая обаятельная и привлекательная и все возможности должны сами идти тебе навстречу.

Более 10 000 участниц, зарегистрировавшихся на форум Первой Женской Академии, смогут получить практические навыки, вдохновиться новыми идеями и сделать это с экранов мобильных телефонов или компьютеров. Каждая участница сможет задать вопрос спикеру онлайн в специальном созданном для этого Telegram-чате.

Состав звездных спикеров насчитывает 30 человек:

– Роза Сябитова – народная сваха, ведущая передачи «Давай поженимся» на Первом канале, ведущая и автор программы «Советы от Розы Сябитовой», общественный деятель, психолог;

– Наталья Ротенберг – экс-супруга миллиардера Аркадия Ротенберга. Обладательница Золотого ордена "Женщина мира", премии "Женская гордость", золотой медали "Миротворец", учредитель фонда NR и собственница 5 торговых марок, мама двоих детей;

– Ирина Волынец – кандидат в президенты России – 2018, член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета России, общественно-политический деятель, правозащитник, мама четверых детей;

-– Маша Горячева – основательница Дома моды и бренда одежды Masha Goryacheva, автор курса "Как превратить мечту в бизнес" для предпринимателей, мама двоих детей;

– Юлия Смольная – ТОП-фитнес-блогер на YouTube, КМС по спортивной аэробике и мама парней-погодков;

– Мария Азаренок – эксперт по личному бренду и нетворкингу, успешный предприниматель, совладелец и соавтор AzarenokPRO, бизнес-блогер, мама двоих детей.

Модератор одной из сцен форума и сооснователь Первой Женской Академии – кандидат психологических наук, бизнес-тренер, эксперт в области личной эффективности и деловой коммуникации, спикер международных форумов и консультант интернациональных компаний, автор книги «Тренер на драйве» Алина Тер-Акопова.

Организаторы рассчитывают, что форум запомнится надолго и будет вписан в историю как самое масштабное женское онлайн-событие.

Принять участие в событии может каждая девушка и женщина! Для этого необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте https://forum.firstwomens.academy или подписаться на Instagram-аккаунт Первой Женской Академии @firstwomens.academy

Основатели Первой Женской Академии уверены в том, что каждая женщина достойна того, чтобы быть счастливой! Ничего не планируйте на 5 июля. Присоединяйтесь к трансляции – полезной информации хватит на всех!