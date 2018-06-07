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Артем Кузелев

Онлайн-магазин MyTheresa будет издавать журнал

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  • 07 Июня 201817:01

Представители популярной площадки сообщили о скором запуске нового печатного издания.

Уже на этой неделе свет увидит дебютный номер журнала The Album. Издание принадлежит интернет-магазину MyTheresa и будет выходить два раза в год под. Оригинальным решением стало выпускать журнал в горизонтальной ориентации, что должно напомнить читателям о мониторе компьютера и самой диджитал-платформе. Реклама займет всего 30% полос, на остальных – только мода и тенденции от команды MyTheresa.

Среди героев дебютного номера режиссер Джиа Коппола, дизайнеры Дрис ван Нотен, Наташа Рамсей-Леви и Ким Эллери. В честь открытия журнала свои капсулы выпустят Gucci, Versace, Marni, Gianvito Rossi, Lenny Niemeyer и Repossi.

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